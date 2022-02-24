ЧМ-2022. Отбор

Національні команді не залишились осторонь військової агресії від РФ до України.

Прес-служба Польського футбольного союзу поширила заяву про те, що збірні Польші, Швеції та Чехії не поїдуть до РФ грати матчі плей-офф на ЧС-2022.

"Футбольні федерації Польщі, Швеції та Чехії категорично засуджують агресію Росії щодо України. Через ситуацію, що склалася, Польська футбольна асоціація (PZPN), Шведська (SvFF) і Чеська (FAČR) висловлюють жорстку позицію. Матчі плей-офф чемпіонату світу в Катарі не повинні проводитись у РФ.

Країни, які підписалися під заявою, не поїдуть до Росії, та не гратимуть там футбольні матчі. Військова ескалація, за якою ми спостерігаємо, пов'язана із серйозними наслідками та значним зниженням рівня безпеки наших представництв та офіційних делегацій.

Тому ми очікуємо негайної реакції ФІФА та УЄФА та подання альтернативних рішень для майбутніх матчів", — сообщается в заявлении.