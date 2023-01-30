Бразилия

Бразилець готовий гідно прийняти вирок суду.

Дані Алвес, якого звинувачують у зґвалтуванні, через свою сім'ю передав месседж журналістам.

"Я пішов із дому, коли мені ледве виповнилося 15 років. Я пройшов через дуже важкі та заплутані ситуації у своєму житті. Цей висновок лише одна з них. Я нічого не боюся", — наводить Marca слова футболіста, які передають сім'я Алвеса.

Нагадаємо, нещодавно Дані Алвеса було заарештовано за звинуваченнями у сексуальному насильстві.

Дівчина, яка звинуватила бразильця, додала шокуючі подробиці того, що сталося 30 грудня у Каталонії. За словами потерпілої, Алвес відвів її до туалету і змушував робити йому мінет. Також попри опір Даніель бив дівчину, примушуючи зайнятися сексом.

Футболісту загрожує до 12 років тюрми.