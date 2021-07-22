Лига конференций

Наставник полтавской команды рассказал о целях его подопечных на предстоящий матч с КуПСом.

Главный тренер полтавской Ворсклы Юрий Максимов прокомментировал предстоящий поединок второго отборочного раунда Лиги конференций против финского КуПСа.

"Мы целый год играли для того, чтобы получить право выйти в этот евротурнир. И вот, наконец, начало! Мы проделали огромную работу на сборах, ребята уже горят желанием выйти на поле и проверить себя на фоне команд хорошего европейского уровня. Задачи, у нас, что у КуПСа, пожалуй, одинаковые, все хотят пройти в следующий раунд.

Сначала нужно будет привыкнуть к игре на искусственном газоне, а потом все по плану. Мы видели обе игры финнов против армянского Ноа. Все тщательно проанализировали. У них есть свои сильные стороны, но мы знаем, что с этим делать", — приводит слова Максимова официальный сайт Ворсклы.

Напомним, матч КуПС — Ворскла пройдет сегодня, 22 июля, в 19:00. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.