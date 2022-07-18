Команди дізнались суперників по третьому за престижністю єврокубку.
УЕФА
18 липня 2022, 15:59
Сьогодні, 18 липня, у штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньоні пройшло жеребкування третього раунду кваліфікації Ліги конференцій на сезон-2022/23.
Нагадаємо, саме у кваліфікації цього єврокубкового турніру беруть участь дві українські команди – полтавська Ворскла та луганська Зоря.
До вашої уваги результати жеребкування:
Шлях чемпіонів
Вікінгур (ISL) / ТНС (WAL) - Лех (POL) / Динамо Батумі (GEO)
РФШ (LVA) - Хіберніанс (MLT) / Левадія (EST)
Ла Фіоріта (SMR) / Балкани (KOS) - Сут'єска (MNE) / Клаксвік (FRO)
Тірана (ALB) / Зріньскі (BIH) - Тобол (KAZ) / Лінкольн Ред Імпс (GIB)
Шахтар Солігорськ (BLR) - ЧФР (ROU) / Інтер Ескальдес (AND)
Основний шлях
Спартак Трнава (SVK) / Ньютаун (WAL) - Ракув (POL) / Астана (KAZ)
АІК (SWE) / Ворскла (UKR) - Валмієра (LVA) / Шкендія (MKD)
Спарта Прага (CZE) / Вікінг (NOR) - Мазервелл (SCO) / Слайго Роверс (IRL)
Брейдаблік (ISL) / Будучность (MNE) — Істанбул Башакшехір (TUR) / Маккабі Нетанія (ISR)
КуПС (FIN) / Мілсамі (MDA) - Лієпая (LVA) / Янг Бойз (SUI)
Арарат-Арменія (ARM) / Пайде (EST) - Андерлехт (BEL)
Судува (LTU) / Виборг (DEN) - Б-36 (FRO) / Тре Фіори (SMR)
Хайдук (CRO) - Гімарайнш (POR) / Пушкаш-Академія (HUN)
Погонь (POL) / Брондбю (DEN) — Базель (SUI) / Крузейдерс (NIR)
Сейняйокі (FIN) / Ліллестрем (NOR) - Антверпен (BEL) / Дріта (KOS)
ЦСКА Софія (BUL) / Македонія (MKD) - Сент-Патрікс (IRL) / Мура (SVN)
Данді Юнайтед (SCO) - Тузла Сіті (BIH) / АЗ Алкмаар (NED)
Ботев (BUL) / АПОЕЛ (CYP) - Кизил-Жар (KAZ) / Осієк (CRO)
Вікінгур (FRO) / ДАК-1904 (SVK) - Сабуртало (GEO) / ФКСБ (ROU)
Ружомберок (SVK) / Рига (LVA) — Жил Вісенте (POR)
Вольфсберг (AUT) - Гзіра Юнайтед (MLT) / Раднічкі (SRB)
Зиря (AZE) / Маккабі Тель-Авів (ISR) — Гомель (BLR) / Аріс (GRE)
Мольде (NOR) / Ельфсборг (SWE) - Кайрат (KAZ) / Кішварда (HUN)
Аріс Лімассол (CYP) / Нефтчі (AZE) - Рапід Вена (AUT) / Лехія (POL)
Лугано (SUI) - Хапоель Беер-Шева (ISR) / Динамо Мінськ (BLR)
Левскі (BUL) / ПАОК (GRE) — Вележ (BIH) / Хамрун Спартанс (MLT)
Твенте (NED) - Расінг Юніон (LUX) / Чукарічкі (SRB)
Заря (UKR) - Влазнія (ALB) / Універсітатя Крайова (ROU)
Копер (SVN) / Вадуц (LIE) - БАТЕ (BLR) / Коньяспор (TUR)
Сепсі (ROU) / Олімпія Любляна (SVN) - Рієка (CRO) / Юргорден (SWE)
Фехервар (HUN) / Габала (AZE) - Петрокуб (MDA) / Лячі (ALB)
Сент-Джозефс (GIB) / Славія Прага (CZE) - Панатінаікос (GRE)
Перші поєдинки третього раунду кваліфікації Ліги конференцій пройдуть 4 серпня. Матчі-відповіді заплановані на 11 серпня.