Ліга конференцій

Команди дізнались суперників по третьому за престижністю єврокубку.

Сьогодні, 18 липня, у штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньоні пройшло жеребкування третього раунду кваліфікації Ліги конференцій на сезон-2022/23.

Нагадаємо, саме у кваліфікації цього єврокубкового турніру беруть участь дві українські команди – полтавська Ворскла та луганська Зоря.

До вашої уваги результати жеребкування:

Шлях чемпіонів

Вікінгур (ISL) / ТНС (WAL) - ﻿Лех (POL) / Динамо Батумі (GEO)

РФШ (LVA) - Хіберніанс (MLT) / Левадія (EST)

Ла Фіоріта (SMR) / Балкани (KOS) - Сут'єска (MNE) / Клаксвік (FRO)

Тірана (ALB) / Зріньскі (BIH) - Тобол (KAZ) / Лінкольн Ред Імпс (GIB)

Шахтар Солігорськ (BLR) - ЧФР (ROU) / Інтер Ескальдес (AND)

Основний шлях

Спартак Трнава (SVK) / Ньютаун (WAL) - Ракув (POL) / Астана (KAZ)

АІК (SWE) / Ворскла (UKR) - Валмієра (LVA) / Шкендія (MKD)

Спарта Прага (CZE) / Вікінг (NOR) - Мазервелл (SCO) / Слайго Роверс (IRL)

Брейдаблік (ISL) / Будучность (MNE) — Істанбул Башакшехір (TUR) / Маккабі Нетанія (ISR)

КуПС (FIN) / ﻿Мілсамі (MDA) - Лієпая (LVA) / Янг Бойз (SUI)

Арарат-Арменія (ARM) / Пайде (EST) - Андерлехт (BEL)

Судува (LTU) / Виборг (DEN) - Б-36 (FRO) / Тре Фіори (SMR)

Хайдук (CRO) - Гімарайнш (POR)﻿ / Пушкаш-Академія (HUN)

Погонь (POL) / Брондбю (DEN) — ﻿Базель (SUI) / Крузейдерс (NIR)

Сейняйокі (FIN)﻿ / Ліллестрем (NOR)﻿﻿ - Антверпен (BEL) / Дріта (KOS)

ЦСКА Софія (BUL) / Македонія (MKD) - Сент-Патрікс (IRL) / Мура (SVN)

Данді Юнайтед (SCO) - Тузла Сіті (BIH) / АЗ Алкмаар (NED)﻿

Ботев (BUL)﻿ / АПОЕЛ (CYP) - Кизил-Жар (KAZ) / Осієк (CRO)

Вікінгур (FRO) / ДАК-1904 (SVK)﻿﻿ - Сабуртало (GEO) / ФКСБ (ROU)

Ружомберок (SVK) / Рига (LVA) — Жил Вісенте (POR)

Вольфсберг (AUT) - Гзіра Юнайтед (MLT) / Раднічкі (SRB)

Зиря (AZE)﻿ / Маккабі Тель-Авів (ISR) — Гомель (BLR) / Аріс (GRE)

Мольде (NOR)﻿ / Ельфсборг (SWE) - Кайрат (KAZ) / Кішварда (HUN)

Аріс Лімассол (CYP) / Нефтчі (AZE) - Рапід Вена (AUT)﻿ / Лехія (POL)

﻿Лугано (SUI) - Хапоель Беер-Шева (ISR) / Динамо Мінськ (BLR)

Левскі (BUL) / ПАОК (GRE) — ﻿Вележ (BIH) / Хамрун Спартанс (MLT)

Твенте (NED) - Расінг Юніон (LUX) / Чукарічкі (SRB)﻿

Заря (UKR) - Влазнія (ALB) / Універсітатя Крайова (ROU)

Копер (SVN) / Вадуц (LIE) - БАТЕ (BLR) / Коньяспор (TUR)﻿

Сепсі (ROU)﻿ / Олімпія Любляна (SVN) - Рієка (CRO) / Юргорден (SWE)

Фехервар (HUN) / Габала (AZE)﻿ - Петрокуб (MDA) / Лячі (ALB)

Сент-Джозефс (GIB) / Славія Прага (CZE) - Панатінаікос (GRE)

Перші поєдинки третього раунду кваліфікації Ліги конференцій пройдуть 4 серпня. Матчі-відповіді заплановані на 11 серпня.