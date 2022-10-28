Ліга конференцій

Головний тренер кіпріотів прокоментував гру.

У рамках п'ятого раунду групового етапу Ліги конференцій Дніпро-1 у номінально домашньому матчі переграв Аполлон з Кіпру — 1:0.

Гру прокоментував тренер команди-супротивника дніпрян.

"Дуже сумне відчуття після гри. Я перший, хто несе відповідальність за виступ команди. В першому таймі ми доклали недостатньо зусиль, щоб зупинити суперника. Кілька помилок призвели до пропущеного голу. В другому таймі команда грала значно краще, але ми все ж таки не доклали максимум зусиль, щоб показати свій кращий футбол. Дуже засмучений результатом, але нам не потрібно марнувати час, оскільки треба відновитися, а вже у неділю у нас дуже відповідальна гра. Після цієї поразки ми станемо сильнішими, адже це для нас великий досвід.

Так, сьогодні футболісти не виклались на сто відсотків і це моя провина, адже вони не виконали того, що я від них хотів, але знову таки це значить, що я не зумів їх налаштувати на максимум, щоб вони грали так, як треба. У Лізі Конференцій ми зазнали ілюзій, адже очікували зовсім іншого результату. Тепер у нас пріоритет чемпіонат Кіпру. Я потребую 11 гравців, які будуть битися на полі і віддавати усі сили для перемоги. Сподіваюся, що команда себе там проявить. Стосовно трансферів, то я ще не планую змін на січень, але подивимося, що буде ближче до цього терміну", — наводить слова Катали офіційний сайт дніпрян.

Нагадаємо, що на Football.ua доступне відео голу та огляд матчу між Дніпром-1 та Аполлоном.