Ліга конференцій

Післяматчева прес-конференція тренера Дніпра-1.

Тренер СК Дніпро-1 Валерій Городов поспілкувався з журналістами після перемоги "дніпрян" над Аполлоном у матчі п'ятого туру групового етапу Ліги Конференцій (1:0).

Відзначимо, що красивий гол Олександра Піхальонка вивів українську команду до весняної частини єврокубків.

"Ми дуже раді цій перемозі. Вона для всіх громадян України. Вважаю, що ми переграли суперника на полі і ми дуже, дуже раді цьому. Тільки в останні 20 хвилин нам було важкувато, а так були моменти, які треба було реалізувати. Головне, що сьогодні ми у захисті зіграли дуже щільно.

Ми дуже прагнули цього результату. Для нас це досвід в єврокубках. Вихід у весняну стадію турніру – це дуже гарно. Також хочу подякувати Кошице, робітникам стадіону за прийом та допомогу".

Також легендарного у минулому голкіпера спитали, чи збирається команда грати у Кошице і матчі плей-оф.

"Це питання до нашого керівництва" - відповів він.

Насамкінець преса поцікавилася, чи є клуб, з яким "спортклубівці" хотіли би зіграти у плей-оф Ліги Конференцій.

"Треба дограти груповий раунд, а далі побачимо" — сказав Городов.

Зазначимо, що в останньому турі Дніпро-1 зіграє з нідерландським АЗ. Матч пройде у наступний четвер, 3 листопада, о 19:45 за київським часом. Для здобуття першого місця у квартеті українському клубу потрібно перемагати на виїзді.