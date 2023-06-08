Ліга конференцій

Наставник "фіалок" поділився своїми думками після гри з Вест Гемом.

Головний тренер Фіорентини Вінченцо Італьяно прокоментував поразку своєї команди у фіналі Ліги конференцій проти Вест Гема (1:2).

"Ми програли два фінали (до цього фінал Кубка Італії проти Інтера — прим.), граючи дуже і дуже добре. Дуже шкода. Чесно, не думав, що все так закінчиться. Ми добре грали, у нас були моменти, ми швидко зрівняли рахунок після пропущеного пенальті, який міг нас надломити, ми правильно відреагували на пропущений м'яч, у Мандрагори був чудовий момент, але в кінці ми помилилися в обороні, і все закінчилося.

Думаю, що у цьому матчі наша команда була дуже збалансованою. Ми зіграли фінал так, як він має бути зіграний: лише трохи ризикували, контролювали м'яч. Гол, якого можна було уникнути, став карою для нас, але ми грали як справжня команда.

Ми хотіли менше ризикувати. Знали, що можемо перемогти, граючи терпляче, але ми не очікували, що так програємо. Мені дуже шкода. У дуелі у центрі поля захисники повинні мати метрову перевагу при поверненні. У нас це виходило 90 хвилин. Це нескладно, але коли робиш це погано, то втрачаєш трофей", — наводить слова Італьяно офіційний сайт УЄФА.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Фіорентіна — Вест Гем.