Ліга конференцій

Окрім них на нагороду претендують Джакомо Бонавентура та Лукас Пакета.

УЄФА на своєму офіційному сайті оголосив імена футболістів, які претендують на звання найкращого гравця тижня у Лізі конференцій.

Нагадаємо, у фіналі турніру Вест Гем вирвав перемогу над Фіорентіною (2:1).

На нагороду претендують четверо гравців:

- півзахисник Вест Гема Лукас Пакета – 10,89 км за матч, один асист, 85% точних передач;

- хавбек Фіорентини Соф'ян Амрабат – 10,84 км, 92% точних передач та швидкість ривка 29,7 км/год;

- півзахисник Фіорентини Джакомо Бонавентура – один гол, 10,47 км та 84% точних передач;

- хавбек Вест Гема Джаррод Боуен — один гол, один момент та швидкість ривка 32,7 км/год.

Проголосувати за одного із кандидатів можна на офіційному сайті УЄФА.

Раніше повідомлялося, що Боуена було визнано найкращим гравцем фіналу Ліги конференцій.