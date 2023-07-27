До вашої уваги пряма трансляція матчу кваліфікації Ліги конференцій.
ФК ВОРСКЛА ПОЛТАВА
27 липня 2023, 20:41
Сьогодні, 27 липня, відбудеться матч другого раунду кваліфікації Ліги конференцій, у якому Ворскла зустрінеться з грузинською командою Діла Гора.
Перша зустріч між командами пройде у Міському стадіоні у місті Тихи (Польща) та буде номінально домашньою для команди Віктора Скрипника.
Початок матчу запланований на 20:30 за київським часом.
Онлайн-трансляція:
Раніше повідомлялось, що Ісенко обрав незвичний для голкіпера номер у Ворсклі.