Ліга конференцій

До вашої уваги пряма трансляція матчу кваліфікації Ліги конференцій.

Сьогодні, 27 липня, відбудеться матч другого раунду кваліфікації Ліги конференцій, у якому Ворскла зустрінеться з грузинською командою Діла Гора.

Перша зустріч між командами пройде у Міському стадіоні у місті Тихи (Польща) та буде номінально домашньою для команди Віктора Скрипника.

Початок матчу запланований на 20:30 за київським часом.

Онлайн-трансляція:

Раніше повідомлялось, що Ісенко обрав незвичний для голкіпера номер у Ворсклі.