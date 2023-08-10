Ліга конференцій

До вашої уваги пряма трансляція матчу кваліфікації Ліги конференцій.

Сьогодні, 10 серпня, відбудеться перший матч третього раунду кваліфікації Ліги конференцій, у якому київське Динамо у гостях зіграє проти грецького Аріса.

Поєдинок між командами пройде на стадіоні Клеантіс Вікелідіс у грецькому місті Салоніки. Стартовий свисток матчу прозвучить о 21:15 за київським часом.

Головним арбітром матчу буде австрієць Джаретт Джилетт.

Онлайн-трансляція:

Також на Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу Аріс – Динамо.