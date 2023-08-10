До вашої уваги пряма трансляція матчу кваліфікації Ліги конференцій.
Гравці Динамо Київ, ФК Динамо Київ
10 серпня 2023, 00:25
Сьогодні, 10 серпня, відбудеться перший матч третього раунду кваліфікації Ліги конференцій, у якому київське Динамо у гостях зіграє проти грецького Аріса.
Поєдинок між командами пройде на стадіоні Клеантіс Вікелідіс у грецькому місті Салоніки. Стартовий свисток матчу прозвучить о 21:15 за київським часом.
Головним арбітром матчу буде австрієць Джаретт Джилетт.
Онлайн-трансляція:
Також на Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу Аріс – Динамо.