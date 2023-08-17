Ліга конференцій

Апостолос Терзіс поділився своїми думками перед грою з Динамо.

Головний тренер грецького Аріса Апостолос Терзіс прокоментував майбутній матч-відповідь третього раунду кваліфікації Ліги конференцій проти київського Динамо.

"Ми приїхали, щоб пройти кваліфікацію та вийти у плей-оф. Про це ми й говорили з гравцями. Ми забуваємо результат першого матчу, зберігаючи концентрацію та хорошу гру. Ми маємо виступити краще, ніж у першому матчі, щоб пройти далі. Тобто ще більше зосередитися на тому, що ми хочемо робити на полі. Гра, звичайно, буде іншою, але ми сповнені рішучості пройти кваліфікацію.

Даріда тренувався нормально, і він не мав проблем. Натомість у нас проблема з Хуліаном. На тренуванні він підвернув гомілку. Він проходить курс лікування, і ми чекатимемо на нього до останнього моменту. Це складно, але ми чекатимемо на нього.

Ми очікуємо на більший тиск і про це ми теж говорили з футболістами. Динамо не може сильно змінити свою гру порівняно з тим, що ми бачили в товариських, та в офіційних іграх. Спочатку кияни спробують чинити на нас тиск на нашій половині поля, і ми обговорювали, що маємо зробити. Ми повинні грати розумно, щоб уникнути тиску. Ми хочемо забивати голи та перемагати. Ми знаємо рівень суперника, але ми приїхали сюди, щоб пройти до наступного раунду.

У першій грі ми зіграли добре, але нам дуже допомогли наші вболівальники. У майбутній грі, оскільки ми очікуємо більшого тиску, ми повинні уникнути легких помилок, які були допущені на останніх хвилинах першого матчу і через які були атаки суперника. Увага також потрібна у схемі, для того, щоб звести нанівець шанси Динамо на створення моментів. Ми постараємося не давати їм місця, бо проти нас гратиме чудова команда", - наводить слова Терзіса Gazzetta.gr.

Нагадаємо, матч-відповідь між Динамо і Арісом відбудеться 17 серпня, о 20:00 за київським часом. Перша гра закінчилася з рахунком 1:0 на користь грецького клубу.