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40 команд будут разделены на десять квартетов.

Африканская футбольная конфедерация (АФК) провела жеребьевку отборочных групп на чемпионат мира 2022 года, который состоится в Катаре.

В отборочном турнире примут участие 40 сборных. Всего будет сыграно 120 матчей – по шесть туров в каждой группе.

Группа А Группа B Группа C Группа D Группа E Алжир Тунис Нигерия Камерун Мали Буркина-Фасо Замбия Кабо Верде Кот-д'Ивуар Уганда Нигер Мавритания ЦАР Мозамбик Кения Джибути Экв. Гвинея Либерия Малави Руанда Группа F Группа G Группа H Группа I Группа J Египет Гана Сенегал Марокко ДР Конго Габон ЮАР Конг Гвинея Бенин Ливия Зимбабве Намибия Гвинея-Биссау Мадагаскар Ангола Эфиопия Того Судар Танзания

В плей-офф выйдут 10 победителей групп.