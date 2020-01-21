Африканская футбольная конфедерация (АФК) провела жеребьевку отборочных групп на чемпионат мира 2022 года, который состоится в Катаре.

В отборочном турнире примут участие 40 сборных. Всего будет сыграно 120 матчей – по шесть туров в каждой группе.

Группа А

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Алжир

Тунис

Нигерия

Камерун

Мали

Буркина-Фасо

Замбия

Кабо Верде

Кот-д'Ивуар

Уганда

Нигер

Мавритания

ЦАР

Мозамбик

Кения

Джибути

Экв. Гвинея

Либерия

Малави

Руанда

 

 

 

 

 

Группа F

Группа G

Группа H

Группа I

Группа J

Египет

Гана

Сенегал

Марокко

ДР Конго

Габон

ЮАР

Конг

Гвинея

Бенин

Ливия

Зимбабве

Намибия

Гвинея-Биссау

Мадагаскар

Ангола

Эфиопия

Того

Судар

Танзания

В плей-офф выйдут 10 победителей групп.