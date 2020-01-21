40 команд будут разделены на десять квартетов.
twitter.com/CAF_Online
21 января 2020, 20:54
Африканская футбольная конфедерация (АФК) провела жеребьевку отборочных групп на чемпионат мира 2022 года, который состоится в Катаре.
В отборочном турнире примут участие 40 сборных. Всего будет сыграно 120 матчей – по шесть туров в каждой группе.
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Группа А
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Группа B
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Группа C
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Группа D
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Группа E
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Алжир
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Тунис
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Нигерия
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Камерун
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Мали
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Буркина-Фасо
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Замбия
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Кабо Верде
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Кот-д'Ивуар
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Уганда
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Нигер
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Мавритания
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ЦАР
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Мозамбик
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Кения
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Джибути
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Экв. Гвинея
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Либерия
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Малави
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Руанда
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Группа F
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Группа G
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Группа H
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Группа I
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Группа J
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Египет
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Гана
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Сенегал
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Марокко
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ДР Конго
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Габон
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ЮАР
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Конг
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Гвинея
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Бенин
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Ливия
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Зимбабве
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Намибия
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Гвинея-Биссау
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Мадагаскар
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Ангола
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Эфиопия
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Того
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Судар
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Танзания
В плей-офф выйдут 10 победителей групп.