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Евгений Музыка — о тех клубах, которые больше всего пострадали от CoVid-19 в футбольном плане.

Пандемия коронавируса оказывает огромное влияние на весь мир в целом и на футбол – как его составляющую. Худшим вариантом является влияние вируса на здоровье спортсменов. В этом же материале мы поговорим о вторичных вещах – кто из клубов больше других пострадал от коронавируса в контексте борьбы за места в таблице (и вытекающих из них финансовых доходов).

УЕФА приняла важнейшее решение о переносе чемпионата Европы на 2021 год, что дает надежду закончить сезон летом. Но увы, нет никаких гарантий, что угроза коронавируса уйдет достаточно быстро, чтобы доиграть нынешнюю кампанию.

Ливерпуль

"Красные" проводят феноменальный сезон, только дважды потеряв очки за 29 туров. С такой динамикой они вполне могли бы набрать фантастические 107 очков в Премьер-лиге (рекорд турнира – 100, набранные Манчестер Сити в 2018). Но куда важнее не рекорд по очкам, а заветное чемпионство. "Красные" никогда не выигрывали Премьер-лигу с момента ее учреждения в 1992 году, а последнее их чемпионство было добыто еще в 1990 году.

Ливерпулю осталось набрать 6 очков, чтобы гарантировать себе чемпионство или же даже три при условии поражения Манчестер Сити. На футбольном поле "красным" никто не смог бы помешать на пути к чемпионству, однако пандемия коронавируса способна сказать свое веское слово. Если сезон в АПЛ посчитают неразыгранным, это будет, "мабуть, найбільше в світі пограбування".

Арсенал

После прихода Микеля Артеты на тренерский пост "канониры" начали подавать признаки жизни. Да, в Лиге Европы случился трагический вылет от Олимпиакоса из-за правила выездных голов, но во внутренних турнирах Арсенал в 2020 году не проигрывал.

Для клуба жизненно важно вернуться в Лигу чемпионов, и отрыв в пять пунктов от пятого места выглядел вполне отыгрываемым: МЮ, Вулверхэмптон, Шеффилд Юнайтед и Тоттеннхэм не стесняются разбрасываться очками. Важно сделать оговорку: пятое место даст допуск в Лигу чемпионов только если Манчестер Сити не сможет прорваться в турнир, несмотря на дисквалификацию от УЕФА, а это вполне может произойти.

Лацио

"Вся Италия болеет за нас, кроме болельщиков Интера и Ювентуса", — сказал президент Лацио Клаудио Лотито. Пожалуй, он забыл еще упомянуть тиффози Ромы, которые ненавидят "орлов", а в остальном взгляды на чемпионскую борьбу в Серии А плюс-минус правильные. "Бьянкочелести" проводят феноменальный сезон, превосходящий даже их чемпионскую кампанию-1999/00.

21 матч без поражений, победы над Ювентусом и Интером, забивший 27 голов в 26 матчах Чиро Иммобиле – Лацио действительно феноменален. Проблема в том, что летом римлянам будет очень сложно сохранить и тренера Симоне Индзаги, и лидеров команды – в частности, тех же Сергея Милинковича-Савича, Луиса Альберто и Луиса Фелипе…

Динамо К / Заря / Десна

Десна в любом случае пострадает от коронавируса в турнирном плане, если сезон в Премьер-лиге не будет доигран. Да, можно долго рассказывать, что черниговцам где-то не хватает мастерства, стабильности или еще чего-то. Но математика – штука неумолимая: от второго места и права сыграть в квалификации Лиги чемпионов Десну отделяет всего три очка. Кто сказал, что такое расстояние не отыгрывается за девять туров?

Скептики скажут, что в Лиге чемпионов Десне делать нечего – и мы не будем тратить время на эти споры. Однако даже участие в Лиге Европы (гарантированное при втором или третьем месте) – уже хорошая финансовая подпитка для клуба уровня Десны, а при прекращении УПЛ этого у черниговцев не будет.

С Динамо и Зарей все будет зависеть от того, как будут распределять еврокубковую квоту, если сезон не будет доигран. На основании таблицы после первого этапа – тогда Динамо в Лиге чемпионов, Заря в проигрыше, на основании текущего турнирного положения – ситуация зеркально противоположная. Какое бы решение не было принято, это грозит длительными скандалами и судебными разбирательствами. Хотелось бы, чтобы лучший все-таки определился на поле, но за этим не следует забывать, что в приоритете должно оставаться человеческое здоровье. Чемпионат следует доигрывать только если это позволит ситуация с коронавирусом.

Аталанта

Клуб из Бергамо проводит феноменальный сезон. В чемпионате команда, пусть и идет четвертой, но набирает в среднем даже чуть больше очков, чем в прошлой кампании (1,92 очка за игру против 1, 82). Но главное – не это, а Лига чемпионов. С первого же захода команда Джан Пьеро Гасперини дошла до четвертьфинала, и кто сказал, что она не способна на большее?

К слову, в прошлом сезоне бергамаски были самой результативной командой Серии А, забив 77 голов в 38 матчах. После 25 туров кампании нынешней у них уже 70 мячей – и это несмотря на дополнительные нагрузки в Лиге чемпионов!

Евгений Музыка, Football.ua