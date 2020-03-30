Розыгрыш китайской лиги вряд ли начнется в срок из-за невозможности въезда в страну представителей других государств.
Мурики - легионер Гуанчжоу,getty images
30 марта 2020, 20:59
Начало нового сезона в чемпионате Китая, которое планировалось на 18 апреля, могут отложить, сообщает Lnts.com.
Такое решение связано с тем, что легионеры не смогут пересечь границу с Китаем из-за запрета государства.
Читайте также: Феллаини подтвердил, что у него коронавирус
Источник уверен, что клубы не захотят играть без своих лидеров, а потому сезон начнется после снятия ограничений.
Ранее главный тренер Гуанчжоу Эвергранд рассказал о том, что Китай постепенно возвращается к обычной жизни.
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.