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Футболисты возвращаются в страну из Европы, но их ожидает еще двухнедельный карантин.

Китайская Суперлига намерена стартовать 18 апреля, утверждает Sportsmail. Клубы возвращаются в Китай, который теперь считается более безопасным местом, чем, например, Испания, в которой некоторые из них находились.

Согласно требованиям властей, возвращающиеся из других стран люди будут вынужден провести 14 дней в карантине.

Изначально старт чемпионата Китая планировался на 22-е февраля, однако турнир был отложен на неопределенный срок из-за вспышки коронавируса.

Экс-защитник Севильи Даниэль Карриссу, перешедший этой зимой в Ухань Залл, также выразил мнение, что Китай теперь более безопасен, чем Европа.

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