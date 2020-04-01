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Клуб последовал рекомендациям властей и предлагает болельщикам соблюдать дистанцию.

На ближайшем матче Динамо Брест, за который играют Милевский, Нойок и Хачериди, будет использована необычная система расположения зрителей на трибунах.

"Шахматная рассадка позволит болельщикам во время игры находится на безопасном эпидрасстоянии друг от друга. Она является неотъемлемой мерой профилактики коронавирусной инфекции. Напомним, данное предложение носит рекомендательный характер. Влюбленных, семьи с детьми и друзей принудительно разлучать никто не будет! Продажа билетов на матч будет осуществляться, исходя из новых требований", — гласит официальный сайт Динамо Брест.

"Сине-белые" после двух туров занимают пятую строчку турнирной таблицы, имея в своем распоряжении четыре балла.

Напомним, что УЕФА давит на Белорусскую федерацию футбола по поводу остановки чемпионата.