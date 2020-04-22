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Дискуссия относительно вариантов окончания сезона-2019/20 продолжается.

В УЕФА заявили, что европейский футбольный орган не получал никаких рекомендаций от Всемирной организации здравоохранения относительно того, что в 2021 году не стоит проводить международные соревнования.

По информации Independent, на данный момент продолжаются обсуждения о возможных сценариях развития того, как следует поступать с текущим розыгрышем.

В четверг, 23 апреля, состоится видеоконференция представителей УЕФА с представителями всех европейских ассоциаций, где будут обсуждаться вопросы о возможных датах возобновления сезона в национальных первенствах.

На данный момент известно, что Бельгия фактически приняла решение о досрочном завершении сезона и присуждении Брюгге чемпионских медалей. Подобный сценарий может произойти в Шотландии (чемпионом может стать Селтик) и Нидерландах (Аякс).

Также известно, что чемпионат Фарерских островов и Швеции могут возобновиться уже в скором времени.

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