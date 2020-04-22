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Эпидемиологи боятся второй волны распространения коронавируса.

Ливерпуль и Атлетико перед матчем ЛЧ, Getty Images

Ливерпуль и Атлетико перед матчем ЛЧ, Getty Images

Весь футбольный мир находится на вынужденной паузе в связи с пандемией коронавируса. Футбольные и правительственные органы в данный момент рассматривают различные варианты продолжения текущего сезона и возвращения к игре в целом.

Как сообщает издание La Repubblica, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала УЕФА отменить все международные турниры до окончания сезона-2020/21.

Такое предложение прозвучало на видеоконференции с участием УЕФА и ведущих европейских клубов 16 апреля. ВОЗ рекомендовала не проводить международные матчи в течение следующих 18 месяцев из-за угрозы второй волны распространения коронавируса.

Ситуация с текущим футбольным сезоном по-прежнему остается неясной. УЕФА обратился к национальным ассоциациям и настоятельно рекомендует доиграть чемпионаты и кубковые турниры.

Ранее сообщалось, что УЕФА озвучил возмжные даты возобновления Лиги чемпионов и Лиги Европы.

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