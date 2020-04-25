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Бразильцы болезненно восприняли вылет с Мундиаля на стадии 1/4 финала в 2006 году.

Бывший защитник сборной Бразилии Сисиньо рассказал об интересном эпизоде, который произошел между его соотечественником Роналдо и тогдашним капитаном сборной Франции Зинедином Зиданом после четвертьфинального матча чемпионата мира-2006.

Тогда Селесао потерпели минимальное поражение и покинули Мундиаль, а Зидан решил зайти в раздевалку поверженных бразильцев.

"После того, как мы вылетели с чемпионата мира в 2006 году, Зидан зашел в нашу раздевалку, чтобы поменяться футболками с Роналдо, но атмосфера была ужасной, несколько парней плакали".

"Тогда Роналдо сказал: "Зизу, сделай одолжение... Выйди отсюда, потому что все плачут и злятся. Поздравляю, вы прошли нас, но, пожалуйста, уйди. После этого Зидан взял футболку и тихо ушел", — приводит слова Сисиньо ESPN.

Напомним, ранее Марко Матерацци вспомнил резонансный эпизод с Зинедином Зиданом, который произошел в финале чемпионата мира в 2006-м году.

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