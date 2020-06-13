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На сей раз жертвой лидера чемпионата Венгрии стала Кишварда, за которую выступает украинский защитник Антон Кравченко.

В 29-м туре чемпионата Венгрии Ференцварош принимал Кишварду и добыл минимальную победу со счетом 1:0.

Вопреки традиции, главный тренер "фради" Сергей Ребров не выпустил в стартовом составе двух украинских игроков своей команды. Игорь Харатин вышел со стартовых минут, а Александр Зубков появился на 58-й минуте, сменив Шкварку.

И лишь когда на поле оказалось сразу два соотечественника тренера, Ференцварошу удалось добыть победу: единственный мяч записал на свой счет Сигер на 75-й минуте.

В составе гостей весь матч отыграл защитник Антон Кравченко.

Ференцварош увеличил свое преимущество над ближайшим преследователем до 12-ти очков, однако у Фехервара, который 14 июня встречается с Уйпештом, будет шанс этот разрыв сократить.