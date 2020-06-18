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Организация определила удобный срок завершения окно переходов.

Исполнительный комитет УЕФА утвердил ряд временных мер к правилам лицензирования клубов и финансовому фэйр-плей, а также порекомендовал закрыть трансферное окно до 5 октября.

"Крайний срок заявки игроков на групповые этапы еврокубковых турниров сезона 2020/21 установлен на 6 октября 2020 года. В соответствии с этим Исполнительный комитет УЕФА призвал все европейские ассоциации согласованно перенести окончание летнего трансферного окна на 5 октября 2020 года", — гласит заявление на официальном сайте.

Цели принятых экстренных мер:

• предоставить клубам гибкие возможности, при том что они продолжат своевременно выполнять трансферные и зарплатные обязательства;

• предоставить клубам больше времени, чтобы определить и подсчитать незапланированный объем недополученных доходов;

• нейтрализовать негативное воздействие пандемии, позволив клубам скорректировать расчеты безубыточности на фоне падения доходов в 2020 и 2021 годах, и в то же время защитить систему от злоупотреблений;

• обеспечить равное отношение к клубами, которые могли ощутить воздействие COVID-19 в разные отчетные периоды из-за различий в сроках окончания фискальных годов и календарях национальных чемпионатов;

• решить фактическую проблему, которой является падение доходов из-за COVID-19, а не неэффективное управление финансами;

• сохранить дух и цели финансового "фэйр-плей" для устойчивости футбола в долгосрочной перспективе.

Ранее стали известны предположительные даты начала трансферного окна в разных странах.