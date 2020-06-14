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ФИФА постепенно определяется с датами трансферных окон в европейских странах.

Международная федерация футбола определилась с сроками летних трансферных окон — утверждает Fanatik.

По информации турецкого издания, трансферные окна во Франции, Испании, Италии, Германии и Турции откроются 1 июля, а в Англии — 19 июня.

А вот закроются трансферные окна в разное время: в Италии и Германии — 2 сентября, в Англии — 10 сентября, в Испании — 14 сентября, во Франции — 18 сентября, а в Турции — 22 сентября.

При этом, если трансферы будут осуществляться между командами, которые продолжают играть в различных турнирах, игрок перейдет в новый клуб только после завершения турниров сезона-2019/20.

Ранее сообщалось, что трансферное окно в Италии будет открыто с 1 сентября по 5 октября.