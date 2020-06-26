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Эти клубы не согласны с решением возобновить чемпионат, несмотря на коронавирус.

Президент Замалека Мортада Мансур объявил о том, что его клуб не будет участвовать в возобновленном чемпионате Египта, сообщает Kingfut. Также на такой шаг пошли Исмаили и Аль-Масри.

Все футбольные активности в Египте были поставлены на паузу в середине марта из-за вспышки коронавируса. Сейчас количество случаев заражения в стране превысило 58 тысяч, но министр спорта Ашраф Собхи объявил, что чемпионат возобновится с 25 июля, а в этом месяце команды могут вернуться к тренировкам.

Замалек (Каир) – один из самых титулованных египетских клубов. Он 12 раз становился чемпионом Египта и еще 22 раза выигрывал Кубок страны.