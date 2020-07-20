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Смотрите все оперативные новости футбола на вашем смартфоне!

Недавно Football.ua запустил приложение на смартфоны на платформе Android. Оно уже работает и доступно для скачивания.

Сделать это можно по ссылке.

Наше приложение — это оперативные новости, аналитические материалы, расписание и результаты матчей, онлайн трансляции, статистика, турнирные таблицы, видео голов, обзоры матчей и многое другое.

Увольнение Михайличенко, объяснение причин боязни Зари в матче с Десной, неожиданная отмена Золотого мяча — обо всем этом вы можете почитать в нашем приложении!