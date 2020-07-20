Недавно Football.ua запустил приложение на смартфоны на платформе Android. Оно уже работает и доступно для скачивания.
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Увольнение Михайличенко, объяснение причин боязни Зари в матче с Десной, неожиданная отмена Золотого мяча — обо всем этом вы можете почитать в нашем приложении!