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На матче между Баварией и Севильей стадион будет заполнен на треть.

Руководство УЕФА подтвердило, что зрители смогут посетить поединок за Суперкубок между победителем Лиги чемпионов Баварией и обладателем трофея Лиги Европы Севильей — сообщил официальный сайт Европейского футбольного союза.

Предварительное решение о возможности провести этот матч со зрителями было принято еще в июле, и с тех пор УЕФА мониторил эпидемиологическую ситуацию, пока не убедился, что трибуны стадиона имени Ференца Пушкаша в Будапеште, где пройдет поединок, можно заполнить на 30%.

Учитывая, что официальная вместимость стадиона составляет 67 215 мест, то посетить его смогут чуть больше, чем 20 000 болельщиков.

Решение провести поединок за Суперкубок со зрителями никак не повлияет на то, что остальные матчи еврокубков будут проходить при пустых трибунах. Этот вопрос УЕФА будет решать особо.

Матч Бавария — Севилья состоится 24 сентября. Начало в 22:00 по киевскому времени.