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Иса Алекасир пока что не сможет играть в футбол из-за опрометчивого поступка.

Нападающий иранского Персеполиса Иса Алекасир получил шестимесячную дисквалификацию, сообщает Tehran Times.

Футболист после забитого гола Пахтакору в четвертьфинале азиатской Лиги чемпионов показал азиатский разрез глаз.

Соответствующие органы посчитали, что тот жест имел дискриминационный характер, и наказали футболиста.

Напомним, что во Франции ранее разгорелся конфликт на почве расизма. У Марселя есть доказательства, что Неймар назвал Сакаи "китайским де**мом.