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Прославленный спринтер Усейн Болт отдал должное профессионализму Криштиану Роналду.

Непобедимый некогда рекордсмен Усейн Болт подивился тому, как удается сохранять форму Криштиану Роналду.

"Просто удивительно, в какой замечательной форме пребывает Роналду, – цитирует слова Болта Marca. – Он постоянно на вершине, но ни на секунду не расслабляется, а продолжает работать".

"Это под силу далеко не каждому, но это приносит результат. Уверен, что сейчас он быстрее меня".

Болт является давним поклонником Манчестер Юнайтед и Криштиану. Кроме того, Усейн страстно любит футбол и по завершении легкоатлетической карьеры пробовал себя на просмотре в Боруссии Д и в австралийском Сентрал Кост Маринерс.