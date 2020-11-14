Прославленный спринтер Усейн Болт отдал должное профессионализму Криштиану Роналду.
Криштиану Роналду, Getty Images
14 ноября 2020, 19:31
Непобедимый некогда рекордсмен Усейн Болт подивился тому, как удается сохранять форму Криштиану Роналду.
"Просто удивительно, в какой замечательной форме пребывает Роналду, – цитирует слова Болта Marca. – Он постоянно на вершине, но ни на секунду не расслабляется, а продолжает работать".
"Это под силу далеко не каждому, но это приносит результат. Уверен, что сейчас он быстрее меня".
Болт является давним поклонником Манчестер Юнайтед и Криштиану. Кроме того, Усейн страстно любит футбол и по завершении легкоатлетической карьеры пробовал себя на просмотре в Боруссии Д и в австралийском Сентрал Кост Маринерс.