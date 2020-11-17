Лига наций

Нападающий и центрбек переболели коронавирусом в Шахтере.

Решающий поединок группового этапа элитного дивизиона Лиги наций между сборными Швейцарии и Украины официально отменили после того, как полузащитник Руслан Малиновский сдал положительный тест на коронавирус.

Как сообщает Tagesan Zeiger, практически всех представителей национальной команды "желто-синих" в составе 40 человек отправили на карантин, за исключением нападающего Жуниора Мораеса и защитника Сергея Кривцова.

Этим двум футболистам предоставили свободу перемещений, поскольку ранее они уже перенесли коронавирус в расположении донецкого Шахтера.

Напомним, поединок между Швейцарией и Украиной должен был состояться 17 ноября, но теперь решение касательно судьбы этой встречи будет принимать УЕФА. Ранее сообщалось, что исход матча могут опередить при помощи жребия.