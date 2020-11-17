Лига наций

Поединок точно не состоится завтра при участии другого состава сборной Украины.

УЕФА выступил с заявлением относительно поединка шестого тура группового этапа Лиги наций против Швейцарии.

"Украинская футбольная ассоциация подтвердила, что у них нет другой команды, то есть подходящих игроков, которые могли бы сыграть в матче ни сегодня, ни завтра. Матч Лиги наций УЕФА между Швейцарией и Украиной, запланированный на сегодня, вторник, 17 ноября 2020 года, не может состояться", — гласит заявление УЕФА.

Теперь украинцам предстоит ожидать вердикта контрольно-дисциплинарного и этического комитета УЕФА, который примут в соответствии со специальными правилами, применимыми к матчам национальных сборных УЕФА.

[Читайте также] Матч Швейцария — Украина отменили: что говорит регламент УЕФА?

Отметим, что все представители сборной отправились на карантин и лишь Сергей Кривцов и Жуниор Мораес получили свободу передвижения.

Ранее сообщалось, что исход матча Швейцария — Украина могут опередить при помощи жребия.