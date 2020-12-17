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Экс-игрок не может быть кремирован из-за наследства.

Аргентинский суд постановил сохранить тело Диего Марадоны на случай, если его ДНК понадобится в деле об установлении отцовства, сообщает Reuters.

Напомним, экс-футболист умер 25-го ноября от сердечного приступа. Несмотря на заявления адвокатов игрока, что образцы ДНК уже существуют, суд запретил кремировать Марадону.

Отмечается, что решение суда связано с вопросом разделения наследства аргентинца между всеми его детьми. Сам Марадона признавал четырех детей в Аргентине и одного в Италии, но два года назад некая Магали Хил заявила, что экс-игрок является ее отцом тоже.

Напмним, руководство Наполи приняло решение официально переименовать свой стадион в честь Марадоны.