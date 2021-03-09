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Функционер высказался о возможных реформах европейских чемпионатов.

Президент Ювентуса и глава Ассоциации европейских клубов Андреа Аньелли считает, что количество команд в национальных чемпионатах можно уменьшить.

"Тот баланс, который мы пытаемся достичь, – это треть еврокубковых игр и две трети игр национальных чемпионатов. В странах вроде Англии может быть до 53-54 матчей, в Германии – 43 игры. Так что суть в сбалансированной конкурентной среде.

В настоящее время 20 команд в лигах – не только в высших, но и во многих других – это слишком много для баланса. Так что данный вопрос можно рассмотреть в общих интересах", – цитирует Аньелли Sky Sports.

Ранее Аньелли прогнозировал огромные убытки для европейских клубов из-за COVID-19.

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