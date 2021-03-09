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Итальянский функционер высказался о предстоящих реформах главного европейского турнира.

Председатель Европейской ассоциации клубов и президент Ювентуса Андреа Аньелли заявил, что ожидает согласования измененного формата Лиги чемпионов в течение ближайших недель.

Функционер хочет, чтобы расширенное соревнование стало лишь началом широкомасштабных реформ на высшем уровне, что может означать сокращение общего количества домашних игр в Англии и запрет на трансферы между элитными командами.

Ожидается, что УЕФА утвердит планы по расширению Лиги чемпионов из 36 команд, где каждый клуб проведет 10 групповых матчей по "швейцарской" системе, которая позволит им занять место в единой таблице лиги. Это положит конец слухам о Суперлиге, чего, по словам Аньелли, он всегда старался избегать.

"Я думаю, что мы очень близки к идеальной Лиге чемпионов. Я считаю, что "швейцарская" система прекрасна. Думаю, это откроет большие возможности для команд, участвующих в этом соревновании. Осталось всего пара недель.

Мое внимание на протяжении долгого времени было направлено на поиск решения совместно с УЕФА. Осенью у нас были разногласия с Алексом (президентом УЕФА Александром Чеферином), потому что мы хотели найти баланс между континентальными и внутренними соревнованиями. Речь идет о сбалансированной конкурентной среде".

Аньелли, чья организация представляет 246 клубов по всей Европе, включая девять в Премьер-лиге, говорит, что он хочет, чтобы внутренний календарь занимал только две трети любого сезона. Премьер-лига выступила против новых предложений Лиги чемпионов из-за их влияния на календарь, но Аньелли считает, что именно крупные внутренние соревнования, такие как высший дивизион Англии, в конечном итоге должны будут пойти на компромисс.

"Если мы оглянемся назад, то в Лиге чемпионов было на четыре матча больше, чем сегодня. Если вы интересуетесь гольфом, то вы смотрите только последние шесть лунок последнего дня. Вы не будет смотреть все это по телевизору, если только вы не заядлый фанат", — приводит слова Аньелли The Guardian.

Ранее Аньелли прогнозировал огромные убытки для европейских клубов из-за COVID-19.

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