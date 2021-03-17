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Испанский специалист демонстрирует выдающуюся статистику.

Манчестер Сити обыграло Боруссию М в ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов.

Первый гол в поединке стал для "горожан" сотым в текущем сезоне.

По информации OptaJoe, команды Хосепа Гвардиолы забивают не менее 100 голов во всех 12 последних сезонах – с первого сезона испанца в Барселоне в 2008-м году.

В 686 матчах его команды забили 1718 голов.

До Манчестер Сити специалист работал в Баварии и Барселоне.

Ранее сообщалось, что Гвардиола обошел Моуринью по числу побед в Лиге чемпионов.

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