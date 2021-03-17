Испанский специалист демонстрирует выдающуюся статистику.
Хосеп Гвардиола, getty images
17 марта 2021, 12:51
Манчестер Сити обыграло Боруссию М в ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов.
Первый гол в поединке стал для "горожан" сотым в текущем сезоне.
По информации OptaJoe, команды Хосепа Гвардиолы забивают не менее 100 голов во всех 12 последних сезонах – с первого сезона испанца в Барселоне в 2008-м году.
В 686 матчах его команды забили 1718 голов.
До Манчестер Сити специалист работал в Баварии и Барселоне.
Ранее сообщалось, что Гвардиола обошел Моуринью по числу побед в Лиге чемпионов.
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