Англия

Больше всех от владельца "синих" получил Жозе Моуриньо.

Владелец Челси Роман Абрамович потерял впечатляющие 110 миллионов евро из-за досрочных увольнений главных тренеров лондонской команды. Об этом сообщает Footmercato.

Накануне "синие" расстались с Фрэнком Лампардом, у которого был контракт на полтора года. Компенсация Лампарду составила около 7 млн евро при его зарплате в 4,5 млн евро. Также стоит помнить, что Челси заплатил Дерби 4,5 млн евро, чтобы англичанин расторг контракт и возглавил "синих".

Абрамович стал боссом Челси летом 2003 года и с тех пор россиянин избавился от 12 тренеров, а преемник Лампарда будет уже 13-м за 17 лет.

В общей сложности Абарамович потратил около 110 млн евро на увольнение тренеров. Клаудио Раньери получил 7 млн ​​евро, Аврам Грант 6,5 млн евро, Луис Фелипе Сколари 14 млн евро, Карло Анчелотти 7 млн ​​евро, Андре Виллаш-Боаш 15 млн евро, Роберто Ди Маттео 12 млн евро и 9 млн евро Антонио Конте.

Главный победитель этой маленькой игры, несомненно, Жозе Моуринью. Португалец получил не менее 30,5 млн евро: 20 млн евро при увольнении в 2007 году и 10,5 млн евро в 2015 году после его второго срока в 2015 году.

Ранее сообщалось, что Томас Тухель подпишет контракт с Челси на полтора года.