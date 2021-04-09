Другое

Женская сборная Украины проведет первый матч за путевку в финальный турнир Евро-2022.

Чтобы пробиться в финальный турнир женского Евро-2022, женской сборной Украины осталось по сумме двух матчей переиграть женскую сборную Северной Ирландии.

Первый матч состоится в Коваливке на стадионе Колос (пройдет без зрителей), начало в 19:00. Ответный пройдет в Белфасте, на стадионе Сивью 13 апреля, начало в 21:45 по киевскому времени — сообщил официальный сайт УАФ.

Ранее женская сборная Украины дважды встречалась с Северной Ирландией в товарищеских матчах и одержала две победы — 3:1 и 4:0.

Видео онлайн-трансляция матча:

Финальный турнир женского Евро-2022 пройдет в Англии.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.