Другое

В женскую национальную команду вызваны две футболистки, выступающие в зарубежных клубах.

Главный тренер женской национальной сборной Наталья Зинченко объявила состав на первый тренировочный сбор перед подготовкой к матчам плей-офф чемпионата Европы 2022 года — сообщил официальный сайт женского футбола Украины.

Большинство вызванных представляют многолетних лидеров женского клубного футбола — Жилстрой-1 и Жилстрой-2.

В воскресенье, 14 февраля, команда соберется вместе, а на следующий день отправится на сборы в Турцию, где проведет несколько спаррингов, соперники в которых уточняются.

Вратари: Ирина Санина (Жилстрой-1), Катерина Самсон, Дарина Бондарчук (обе — Жилстрой-2).

Защитники: Дарья Кравец (Реймс, Франция), Ольга Басанская, Любовь Шматко (обе — Жилстрой-1), Ирина Подольская, Катерина Корсун, Анастасия Филенко, Натия Панцулая (все — Жилстрой-2).

Полузащитники: Ольга Овдийчук, Дарья Апанащенко, Анна Петрик (все — Жилстрой-1), Ия Андрущак, Вероника Андрухив, Татьяна Китаева, Яна Малахова (все — Жилстрой-2), Виктория Гирин (Ладомир), Тамила Химич (без клуба).

Нападающие: Николь Козлова (Вирджиния Тех, США), Анна Воронина, Ольга Бойченко (обе — Жилстрой-1), Роксолана Кравчук, Яна Калинина (обе — Жилстрой-2).

Шесть команд, вышедшие в плей-офф Евро-2022, будут разбиты на три пары, которые в в матчах дома и на выезде определят трех финалистов. Жеребьевка плей-офф пройдет в марте 2021 года.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.