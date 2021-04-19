Англия

Редкий случай, когда соседи по городу в чем-то солидарны между собой.

Опубликованная ранее информация о создании нового клубного европейского турнира — Суперлиги Европы — была воспринята фанатами ее клубов-организаторов крайне неоднозначно.

Так, Football.ua уже сообщал о критическом отношении поклонников Манчестер Сити к подобной затее руководство их клуба, а следом за ними свою позицию по данному вопросу сформировали и фанаты Манчестер Юнайтед.

"Manchester United Supporters Trust решил проинформировать следующее заявление в ответ на появившиеся слухи о создании Европейской Суперлиги.

Эти предложения совершенно неприемлемы и шокируют болельщиков Манчестер Юнайтед, а также многих других клубов.

"Суперлига", основанная на закрытой лавочке самопровозглашенных богатых клубов, идет против всего футбола, и Манчестер Юнайтед должен выступать против этого. Выдвижение подобных предложений, без каких-либо консультаций с фанатами и в разгар глобальной пандемии, когда люди должны сплачиваться, не служа своим собственным эгоистичным интересам, просто добавляет оскорбления к травме.

Когда сэр Мэтт Басби привел нас к Кубку европейских чемпионов в 1950-х годах, современный Манчестер Юнайтед был закален на трагедии, а затем, и в последовавших за ней победах. Даже подумать о том, чтобы уйти с привычных соревнований, было бы предательством всего, за что этот клуб когда-либо выступал. Мы призываем всех, кто участвует в этом предложении, включая Манчестер Юнайтед, немедленно отказаться от этого предложения", — гласит заявление крупнейшего трастового фонда болельщиков "Красных дьяволов".

Напомним, что такие организации как УЕФА и ФИФА уже выступили с официальным заявлением о непринятии процесса отделения группы европейских клубов в обособленный турнир, и угрожают им серьезными санкциями, вплоть до исключения со всех возможных турниров под эгидой данных структур.

Со стороны английской Премьер-лиги, испанской Ла Лиги и итальянской Серии А также последовали подобные заявления, а представители французской Лиги 1 и немецкой Бундеслиги, равно как и их клубы-участники, воздержались от комментирования данной ситуации.