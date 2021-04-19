Англия

Новость об учреждении нового турнира затронула всех.

Официальная публикация информации о запуске Суперлиги Европы стала причиной для старта цепной реакции из комментарий небезразличных к данному процессу.

Так, Football.ua уже публиковал позиции фанатов английских Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед, которые выступили с резкой критикой в адрес решения руководств своих клубов.

Кроме того, УЕФА и ФИФА, а также организаторы трех из пяти европейских чемпионатов, участники которых были вовлечены в процесс создания нового турнира, заявили о том, что данные команды могут быть исключены из всех состязаний, которые проходят под эгидой данных организаций.

Не остались в стороне от данного процесса даже на наивысшем уровне руководства европейских стран. В частности, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил опасения относительно данной затеи топ-клубов:

"Планы по созданию Европейской Суперлиги могут нанести большой ущерб футболу, и мы поддерживаем принятие мер футбольными властями.

Новый турнир нанесет удар в самое сердце игры и станет причиной для беспокойства болельщиков по всей стране.

Участвующие клубы должны осознать собственную ответственность перед своими болельщиками и более широким футбольным сообществом, прежде чем предпринимать какие-либо дальнейшие шаги", — подытожил политик.

Высказывания лидера Консервативной партии Великобритании также поддержал министр культуры данной страны: "Правительство обеспокоено тем, что этот турнир может создать закрытую лавочку на вершине иерархии нашего национального вида спорта.

У нас есть четко выстроенная футбольная пирамида, где средства от всемирно успешной Премьер-лиги перетекают в более мелкие лиги и местные сообщества. Я был бы глубоко разочарован, увидев любое действие, которое разрушит эту систему".

Не остался в стороне и лидер лейбористов Кейр Стармер: "Вовлеченные клубы должны немедленно переосмыслить или столкнуться с последствиями своих действий. Этот турнир рискует навсегда закрыть дверь для фанатов, превратив их в простых зрителей и потребителей".

К слову, в ближайшие часы пройдет экстренное заседание УЕФА, по итогам которого будет вынесено решение о дальнейшей судьбе клубов-соучредителей нового турнира.