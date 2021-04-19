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ФИФА выступает за солидарность и единство в мировом футболе.

Международная федерация футбола ФИФА опубликовала заявление, в котором выразила свое неодобрение по поводу европейской Суперлиги, которую создали 12 топ-клубов Европы.

"ФИФА хочет пояснить, что твердо выступает за солидарность в футболе и справедливую модель перераспределения, которая может помочь развитию футбола как вида спорта, особенно на глобальном уровне, поскольку развитие глобального футбола — это основная миссия ФИФА.

На наш взгляд и в соответствии с нашим уставом, любое футбольное соревнование (национальное, региональное или глобальное) всегда должно отражать основные принципы честности и справедливого финансового перераспределения. Более того, руководящие органы футбола должны использовать все законные, спортивные и дипломатические средства для обеспечения того, чтобы это продолжалось.

На этом фоне ФИФА может выразить только свое неодобрение "закрытой европейской отколовшейся лиге", которая находится за пределами международных футбольных структур и не соблюдает вышеупомянутые принципы.

ФИФА всегда выступает за единство в мировом футболе и призывает все стороны, вовлеченные в горячие дискуссии, вести спокойный, конструктивный и сбалансированный диалог на благо игры, в духе солидарности и честности. ФИФА сделает все необходимое, чтобы способствовать согласованному продвижению вперед в общих интересах футбола", — сказано в заявлении ФИФА.