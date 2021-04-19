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Названы еще три клуба, которые могут присоединиться к новому турниру.

Известный итальянский журналист Николо Скира в своем твиттере назвал еще три клуба, которые в ближайшее время могут присоединиться в Суперлиге.

По информации источника, этими тремя клубами являются немецкие команды Бавария и Лейпциг, а также португальский Порту.

Напомним, что сегодня ночью 12 топ-клубов Европы официально объявили о создании Суперлиги. В число этих клубов вошли Милан, Арсенал, Атлетико, Челси, Барселона, Интер, Ювентус, Ливерпуль, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Реал и Тоттенхэм.

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