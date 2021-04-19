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УЕФА, Английская футбольная ассоциация, Королевской федерации футбола Испании и Федерации футбола Италии выступили с совместным заявлением.

В случае, если проект Суперлиги воплотится в жизнь, футболисты, выступающие в клубах, входящих в это объединение, не смогут участвовать ни в одном турнире под эгидой УЕФА и ФИФА, в том числе и в составе сборных всех рангов.

Об этом говорится в совместном заявлении УЕФА, Английской футбольной ассоциации, АПЛ, федераций футбола Испании и Италии, Ла Лиги и Серии А.

В первую очередь это касается финального турнира Евро-2020 и отбора ЧМ-2022, а также всех последующих международных турниров всех возрастов. Игроки из Суперлиги вообще не будут вызываться в сборные.

Также Европейский футбольный союз поблагодарил Немецкий футбольный союз, Федерацию футбола Франции и клубы Германии и представителей французской лиги за их твердую позицию по поводу Суперлиги.