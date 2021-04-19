Франция

ПСЖ и Лион задумались о возможных рисках.

Французская федерация футбола и Профессиональная футбольная лига Франции выступили категорически против проекта европейской Суперлиги.

"Наряду с УЕФА, ФФФ и ПФЛФ твердо выступают против проекта, который угрожает всей пирамиде европейского футбола, – говорится в официальном заявлении. – Олигархические мечты о гегемонии приведут к исчезновению европейской системы, которая позволила футболу достичь беспрецедентного развития".

"Создание Суперлиги положит конец системе, основанной на спортивных заслугах. А ФФФ и ПФЛФ напоминает всем участникам национального чемпионата о неразрывной связи развития любительского и профессионального футбола, являющейся непреложным принципом французского футбола".

Руководство ПСЖ и Лиона пока хранит молчание и официально не комментирует ситуацию, хотя ранее рассматривали гипотетическую возможность участия в Суперлиге.

Стоит отметить, что в свете угрозы УЕФА исключить участников Суперлиги из еврокубков ПСЖ является единственным полуфиналистом Лиги чемпионов, не замешанным в "сепаратизме".

Также в полуфинале Лиги чемпионов выступит женская команда ПСЖ, в четвертьфинале выбившая "гегемона" последних лет — женскую команду Лиона.

Ранее от участия в Суперлиге категорически отказались представители Германии.