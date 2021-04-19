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Сага с созданием нового турнира с участием топ-клубов Европы продолжается.

Двенадцать европейских клубов, в число которых вошли Арсенал, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Челси, Тоттенхэм, Ливерпуль, Реал Мадрид, Барселона, Атлетико, Ювентус, Интер и Милан, ранее объявили о создании нового европейского турнира — Суперлиги.

Данный турнир должен заменить для вышеперечисленных команд и еще восьми других неназванных клубов участие в еврокубках, которое проходит под эгидой УЕФА. Как и ожидалось, в УЕФА резко отреагировали на "инновацию" и пригрозили всем, кто примет участие в Суперлиге, рядом санкций.

Впрочем, как сообщает The Athletic, все представители со-основателей Суперлиги уже покинули свои должности как в Союзе европейских футбольных ассоциаций, так и в Ассоциации европейских клубов. Это также касается и самих клубов, хотя в официальном рейтинге УЕФА они пока по-прежнему присутствуют.

Стоит напомнить, что клубы, являющиеся основателями Суперлиги, планируют продолжить выступления в национальных первенствах, отказавшись только от еврокубков под эгидой УЕФА. Последние, в свою очередь, намерены оставить участников нового турнира не только без Лиги чемпионов и Лиги Европы, но и запретить футболистам из Суперлиги выступать за свои национальные сборные.