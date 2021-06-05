Для подопечных Роберто Манчини эта 27-я игра без поражений подряд.
Италия - Чехия, Getty Images
05 июня 2021, 11:57
В товарищеском матче сборная Италии одержала уверенную победу над Чехией со счетом 4:0.
По информации OptaPaolo, подопечные Роберто Манчини впервые в своей истории смогли одержать восемь побед подряд, при этом сохранив свои ворота на замке.
Также отметим, что беспроигрышная серия итальянской национальной команды достигла отметки в 27 поединков.
Напомним, на предстоящем Евро-2020 сборная Италии сыграет в группе А, где ее соперниками будут Турция, Швейцария и Уэльс.
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