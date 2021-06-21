Предлагаем вашему вниманию результаты голосования наших читателей с прогнозами на третий матч "желто-синих" на Евро-2020.
Болельщики сборной Украины, Getty Images
21 июня 2021, 17:51
В решающем поединке третьего тура группового этапа Евро-2020 сборная Украины встретится с национальной командой Австрии.
В преддверии этого матча мы провели голосование среди читателей, чтобы оценить шансы подопечных Андрея Шевченко против австрийцев.
Представляем вашему вниманию результаты опроса, по итогам которого как минимум половина пользователей верит в победу сборной Украины (51,1%):
Напомним, матч между Украиной и Австрией состоится сегодня, 21 июня. Начало поединка — в 19:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.
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