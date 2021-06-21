Фавориты противостояний

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В рамках поединка третьего тура чемпионата Европы-2020 сборная Украины выступит в качестве номинальных хозяев Национального стадиона в Бухаресте в матче против национальной команды Австрии.

Украина — Австрия

понедельник, 21 июня, 19:00. Национальный стадион, Бухарест. Главный арбитр — Джюнейт Чакыр (Стамбул, Турция). Прямая трансляция на телеканалах Украина и Футбол 2.

Сборная Украины подошла к первому определяющему рубежу на чемпионате Европы-2020. Наша национальная команда точно не станет последней в своем квартете, но и на первую строчку подняться, увы, уже не сможет. Остается лишь два варианта: или занимать вторую позицию, после чего сражаться против Италии в 1/8 финала, или опускаться на третье место, и начинать нервничать относительно результатов оставшихся команд. Очевидно, что от команды Андрея Шевченко второго варианта развития событий не ждет никто.

Что же касается Австрии, то ее кадровый потенциал явно будет подталкивать играть против Украины исключительно на победу. К слову, только этот вариант и устроит коллектив Франко Фода. В отличии от игры против Северной Македонии в стартовом туре (3:1), в интенсивном футболе против Нидерландов наш будущий соперник так и не смог раскрыть свои лучшие стороны (0:2), что дает нам определенные надежды. Во всяком случае, при сопоставлении поединков Украина смотрелась несколько интереснее.

Букмекеры считают фаворитом встречи Украину. Так, компания Фаворит предлагает на победу "сине-желтых" коэффициент 3,61. Победа Австрии оценена в 3,87, равно как и ничейный результат — 2,04.

Матч Украина — Австрия начнется в 19:00 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую трансляцию данной игры.