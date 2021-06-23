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Виктор Марселл упал на газон и потерял сознание.

Молодой футболист Виктор Марселл из венгерского клуба Андрашида, выступающей в третьем дивизионе страны, умер во время тренировочного занятия. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"21 июня на тренировочной базе Андрашиды проходила тренировка. Во второй половине тренировочного занятия 18-летний Виктор Марселл без постороннего участия упал на газон и потерял сознание.

Партнеры по команде и тренера тут же бросились на помощь футболисту и попытались привести его в чувство. Они начали проводить реанимацию, созвонившись с медиками по телефону, используя массаж сердца и дефибриллятор.

Медики, прибывшие на место происшествия долго боролись за жизнь нашего игрока, но к сожалению, спасти его не удалось", — сказал президент Андрашиды Золтан Соос.

Напомним, недавно подобный инцидент произошел во время матча Дания — Финляндия на Евро-2020, где лидер датчан Кристиан Эриксен упал на газон, потеряв сознание. Футболиста смогли откачать и его жизни больше ничего не угрожает.