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Футболист продолжит карьеру в чемпионате Болгарии.

Болгарский Локомотив из Пловдива арендовал защитника Мариуполя Алексея Быкова.

Арендное соглашение рассчитано до конца сезона-2021/22. Локомотив в минувшем сезоне закончил чемпионат на втором месте.

"Привет всем любителям "черно-белых"! Я очень рад присоединиться к ПФК Локомотив. Это очень хорошая команда, которая с каждым годом выступает лучше.

Я сделаю все возможное, чтобы Локомотив снова лидировал", — сказал Быков в интервью пресс-службе клуба.

В минувшем сезоне на счету Быкова 19 матчей за Мариуполь, в которых он не отличался голевыми действиями.

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