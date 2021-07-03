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Предлагаем вашему вниманию результаты голосования наших читателей с прогнозами на матч "желто-синих" в плей-офф Евро-2020.

В четвертьфинальном поединке Евро-2020 сборную Украины ожидает противостояние с национальной командой Англии.

В преддверии этого матча мы провели голосование среди читателей, чтобы оценить шансы подопечных Андрея Шевченко против шведов.

Представляем вашему вниманию результаты опроса, по итогам которого 38,8% респондентов верит в успех Украины, тогда как 39,2% — в успех Англии. 22% наших читателей считает, что выявить сильнейшего по итогам основного времени командам не удастся.

Напомним, матч Украина — Англия состоится в субботу, 3 июля, в 22:00 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы сможете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.