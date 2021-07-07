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Наставник "орлов" поделился мыслями о португальском форварде.

Главный тренер Лацио Маурицио Сарри поделился воспоминаниями о совместной работе с нападающим Ювентуса Криштиану Роналду.

"Работать с Роналду нелегко. Это международный бренд, и его личные интересы необходимо сочетать с командными. Это создает сложные ситуации.

Честно говоря, мне кажется, я лучше справляюсь с работой тренера, а не менеджера. Мне это не нравится, мне быстро становится скучно. Я больше люблю находиться в поле.

В такой ситуации сложно работать, но Роналду дает много положительного. Все-таки он добывает важные результаты. Очевидно, Роналду – это больше, чем команда или сообщество.

Когда у тебя столько подписчиков, это уже ненормально. Такая ситуация – продукт нашего общества. В последние годы я куда чаще слышу об отдельных игроках, а не о командах. Командные ценности гораздо важнее личных", – сказал итальянский специалист.

Ранее Сарри прокомментировал тот факт, что его соотечественник и коллега по тренерскому цеху Роберто Де Дзерби принял решение возглавить донецкий Шахтер.

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